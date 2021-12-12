Несколько водных маршрутов в Иркутской области стали лучшими в России

Водные маршруты Иркутской области стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года», сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«Путешествие на теплоходе «Баргузин» в бухту Песчаную, разработанное Восточно-Сибирским речным пароходством, получило Гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший речной круиз». Итоги конкурса подвели в Перми. Еще один маршрут Иркутской области – тур «Пробуждение Байкала» компании «Исттрэвэл» – занял первое место в этой же номинации», – рассказали там.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» проводится с 2014 года. Это одна из главных отраслевых наград. Она присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

Конкурс проводится при информационной поддержке Ростуризма и проходит по 27 номинациям, включающим различные виды маршрутов и туров. В 2021 году для участия в премии было заявлено 445 проектов из 60 регионов страны.