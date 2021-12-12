Сельским учреждениям культуры в Приангарье вручат 2,5 млн рублей по итогам конкурса

Подведены итоги регионального конкурса, по итогам которого сельские учреждения культуры в Иркутской области получат 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

В этом году на конкурс поступила 81 заявка из 19 районов Иркутской области. Лучшими признаны 15 учреждений – пять библиотек, восемь культурно-досуговых центров и два музея. Каждое из них получит по 100 тысяч рублей на материально-техническое оснащение, обновление экспозиционно-выставочного оборудования, приобретение мебели.

«Это библиотеки сел Новочеремхово Заларинского района, Услон Зиминского района, Ключи-Булак Братского района, Бирюлька и Аргун Качугского района и краеведческие музеи сел Кутулик Аларского района и Кимильтей Зиминского района. Также победу празднуют в домах культуры и культурно-досуговых центрах сел Тангуй Братского района, Каменка Боханского района, Бадар Тулунского района, Батама и Масляногорск Зиминского района, Ново-Ленино и Ирхидей Осинского района, Белоусово Качугского района», – рассказали власти.

Эксперты определили победителей в личном первенстве – ими стали 20 работников сельских учреждений из Иркутского, Усольского, Заларинского, Братского, Качугского, Зиминского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Тулунского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского районов. Они получат по 50 тысяч рублей.

Полный список победителей опубликован в документации на сайте регионального правительства.