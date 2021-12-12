Альфа-Банк наградил победителей крупнейшей литературной премии «Большая книга»

В Доме Пашкова в Москве названы лучшие книги 2021 года — лауреаты национальной литературной премии «Большая книга». Её соучредителем является Альфа-Банк.

Призы вручили российским писателям, чьи произведения в этом году внесли особый вклад в отечественную литературу. Первый приз получил Леонид Юзефович за роман «Филэллин», второй — Майя Кучерская за книгу «Лесков: Прозёванный гений», третий — Виктор Ремизов за роман «Вечная мерзлота».

Победителей определила Литературная академия — жюри премии «Большая книга». В ее состав входит Председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен.

Призовой фонд премии составил 5,5 млн ₽. Все победители станут премиальными клиентами Альфа-Банка: они получат год бесплатного обслуживания.

«Альфа-Банк — не только про бизнес. Мы много лет поддерживаем благотворительный фонд «Линия жизни», выдаём гранты талантливым студентам в проекте Альфа-Шанс, помогаем животным найти хозяев в проекте Альфа-Друг. Будучи соучредителями премии «Большая книга», мы открываем лучшие книги года и знакомим весь мир с тем, что происходит в российской литературе. Поздравляем лауреатов самой значимой литературной премии России», — отметил президент, первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка, член совета попечителей премии «Большая книга» Олег Сысуев.

«Я очень благодарен «Большой книге» за то, что уже шестнадцать лет подряд она остается ориентиром и проводником в мир русской литературы. Премия не просто угадывает тренды, она их задаёт», — отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

В рамках премии также проводилось альтернативное народное голосование: в течение нескольких месяцев любой желающий мог бесплатно читать номинированные произведения в онлайн-библиотеках и выставлять свои оценки. Читатели отдали первое место роману «Симон» Наринэ Абгарян, второе занял «Риф» Алексея Поляринова, на третьем месте — «Сад» Марины Степновой.