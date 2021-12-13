Банк «Приморье» запустил предновогодний вклад «Тигровый» с доходностью до 8,5% годовых

Выгодный вклад «Тигровый» с повышенной ставкой представляет Банк «Приморье». Этот депозит дает возможность клиенту получить доход от 8,25% до 8,5% годовых в рублях на срок 385 и 731 день.

Также для вклада «Тигровый» предусмотрена высокая ставка не только в рублях, но и в долларах — от 1% до 1,2% годовых, в зависимости от срока размещения. Ставка и в рублях, и в валюте фиксируются на весь срок действия вклада.

Валюта вклада Срок вклада (дни) 385 дней 731 дней Рубль (RUB) 8,25 / 8,25 8,50 / 8,50 Доллар (USD) 1,00 / 1,00 1,20 / 1,20

«Тигровый» вклад доступен к открытию клиентам во всех офисах Банка, либо через дистанционные сервисы*. Минимальная сумма открытия вклада не ограничена, возможно пополнение депозита в течение 60 дней — как наличными через кассы или платежные терминалы Банка «Приморье», так и безналичным способом через Интернет-банк или Мобильное приложение.

При открытии вклада клиент может выбрать порядок выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов; ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии).

Открыть вклад «Тигровый» можно в срок до 31.01.2022 . Подробную информацию можно узнать на сайте и в офисах Банка «Приморье», а также у специалистов Контакт-центра по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).