Банк «Союз» повысил ставки по вкладу «Высокий процент» до 8,1% годовых

Банк «Союз» сообщает о повышении процентных ставок по вкладу «Высокий процент» для своих частных клиентов. Вклад можно открыть на 367, 550 и 1100 дней. Процентные ставки при оформлении в отделении — 7,9%, 7,8% и 7,6%, в системе «Интернет-банк» — 8,1%, 8% и 7,8% годовых соответственно. Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей. Валюта вклада – рубли РФ. Эффективная ставка по вкладу – до 9,13% годовых в рублях РФ.

Для клиентов, которые ранее не обслуживались в банке и/или не имели действующих срочных вкладов в течение 30 дней до даты оформления нового депозита, процентная ставка при открытии вклада в отделениях банка увеличивается на 0,5 процентного пункта. Процентная ставка на 367 дней в этом случае составит 8,4%, на 550 дней – 8,3%, на 1100 дней – 8,1%годовых. А при условии ежемесячной капитализации процентов эффективная** ставка при сроке 1100 дней составит 9,13% годовых.

Проценты по вкладу рассчитываются за период со дня, следующего за днем внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока действия вклада включительно. Периодичность выплаты процентов – ежемесячно или в конце срока по выбору клиента: на текущий счет, счет банковской карты или счет вклада до востребования, а также могут капитализироваться.

При досрочном расторжении договора вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада. Дополнительные взносы по вкладу возможны в течение 30 дней с даты размещения вклада. Расходные операции по вкладу и перезаключение вклада – не предусмотрены.

Вклад «Высокий процент» с указанными ставками можно открыть в «Интернет-банке» и в любом отделении банка c 10 декабря 2021 г.

* условия по вкладу актуальны на момент публикации новости

** Эффективная ставка - это коэффициент к номинальной ставке по вкладу, применяемый при расчете действительного дохода от вложения денежных средств во вклад. Эффективная ставка учитывает капитализацию процентов, отражает реальную доходность по вкладу. Расчет эффективной ставки округлен до целого числа по математическим правилам округления.

Формула: Эффективная ставка = ((СП-ПВ)/ПВ)/(Дкдп-Дндп)*365

СП - Сумма полученного дохода по вкладу (проценты за весь срок по ставке вклада + сумма вклада)

ПВ - Сумма первоначального вклада

Дкдп - дата закрытия вклада

Дндп - дата размещения денежных средств по вклад