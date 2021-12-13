Банк «Фридом Финанс» предложил сезонный вклад «Зимняя сказка» под 8,22% годовых

Вклад открывается на 360 дней под 8,22% годовых. Такая ставка действует в рамках банковской акции «Время сохранять»* (без акции ставка - 8% годовых). Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей, а начисление и выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. Пополнение и расходные операции условиями договора не предусмотрены.

«Клиенты Банка «Фридом Финанс», которые уже воспользовались нашим сезонным предложением, по достоинству оценили выгодные условия, ведь ставка по вкладу на сегодняшний день является одной из самых высоких на рынке. Это хорошее предложение для тех, кто при относительно коротком сроке размещения средств хочет получить привлекательную доходность», - прокомментировал председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Банк «Фридом Финанс» предлагает своим клиентам широкую линейку долгосрочных и краткосрочных вкладов. По каждому продукту предусмотрены свои индивидуальные условия, которые помогают клиентам не только сохранить, но и приумножить свои денежные средства.

Банк «Фридом Финанс» является участником системы страхования вкладов, все вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подробнее о вкладе «Зимняя сказка» и других предложениях банка – на сайте.

*Акция «Время сохранять» действует в период с 15.06.2021 по 15.01.2022г. на следующих условиях:

Для клиентов, которые открыли в банке один из четырёх вкладов («Срочный» (RUB) или «Проценты вперёд» (RUB), или «Срочный» (USD/EUR), или "Мультивалютный" (RUB/USD/EUR).

Вклад закрыт по истечении определенного договором вклада срока в период с 15.06.2021 по 15.01.2022г.

У клиента отсутствуют иные вклады в банке («Срочный» (RUB) или "Проценты вперёд» (RUB), или «Мультивалютный» (RUB/USD/EUR), ранее открытые на условиях настоящей акции.

При досрочном изъятии клиентом вклада акция не действует. Подробные условия по вкладу смотрите на сайте ООО Банк «Фридом Финанс» (лицензия ЦБ РФ № 1143).