Дальневосточный банк подвел итоги традиционной акции «Настоящая удача», посвященной отраслевому празднику — Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Призы получат 116 клиентов Дальневосточного банка из Владивостока, Находки, Большого Камня, Южно-Сахалинска, Охи, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Абакана, Ачинска, Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ. 100 000 рублей достанутся главному победителю, еще 5 участников Акции получат по 50 000 рублей и 10 участников — по 30 000 рублей. Сто человек станут обладателями эксклюзивной настольной экономической игры «Лидер отрасли».

Напомним, для участия в ежегодной акции «Настоящая удача» с 23 августа 2021 года по 30 октября 2021 (включительно) необходимо было воспользоваться одним из наиболее востребованных кредитных продуктов банка: кредиты наличными без обеспечения и с обеспечением, ипотечное жилищное кредитование, кредиты в рамках Акции «Держи 5», рефинансирование кредитов и ипотеки сторонних банков. Вручение призов пройдет с 13 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года.