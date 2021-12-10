Новикомбанк поддерживает предприятия нефтегазовой отрасли Башкортостана

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства реализовали очередную сделку в рамках заключенного ранее Соглашения о сотрудничестве.

Под поручительство Агентства по развитию МСП Новикомбанк и ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» подписали договор о предоставлении кредитной линии с лимитом в 100 млн рублей. Выделенные средства будут направлены на финансирование контрактов, заключенных с ведущими нефтяными компаниями страны.

Подписи под соглашением поставили управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Уфе Александр Соколов, генеральный директор ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» Айдар Насибуллин и заместитель руководителя департамента развития финансовых инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства Юлия Путятинская.

«Новикомбанк поддерживает не только крупные промышленные предприятия, но и помогает развивать производство в сегменте малого и среднего бизнеса. Совместными усилиями мы создаем условия для успешной реализации ресурсоемких комплексных проектов, направленных на создание высокотехнологичной продукции в Республике Башкортостан», — заявила заместитель руководителя департамента развития финансовых инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства Юлия Путятинская.

ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» - динамично развивающееся предприятие среднего бизнеса Республики Башкортостан. Основным направлением деятельности многопрофильной инжиниринговой компании является оказание услуг предприятиям нефтяной, газовой, химической и энергетической отраслей промышленности. Нефтегазинжиниринг предоставляет комплексные предложения с полным аппаратным оснащением по техническому заданию заказчика. Продукция, выпускаемая под маркой «НГИ», отличается высоким качеством и надежностью.

«Подписанный кредитный договор несомненно укрепит партнерские отношения между Новикомбанком и ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» и выведет их на концептуально новый уровень», — отметил генеральный директор ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» Айдар Насибуллин.

«Новикомбанк планомерно наращивает финансирование высокотехнологичных отраслей. При поддержке банка модернизируются предприятия, разрабатываются новые технологии и запускается серийное производство инновационных продуктов. Наше сотрудничество с компанией «Нефтегазинжиниринг» направлено на развитие нефтегазового комплекса России, который играет важнейшую роль в экономике страны. Вместе мы сможем реализовать самые перспективные проекты», - подчеркнул управляющий дополнительным офисом Новикомбанка в Уфе Александр Соколов.