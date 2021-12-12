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85% компаний ждут от банков большей кооперации

Большинство компаний крупного и среднего бизнеса ждут от банков более тесной кооперации в формировании общих стандартов обмена финансовой информацией. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International, в котором приняли участие более 200 российских компаний.

Крупные и средние российские компании пользуются широким спектром банковских продуктов и сервисов и чаще всего работают с 3–4 различными финансовыми организациями. Этим объясняется желание 85% участников исследования улучшить сотрудничество между обслуживающими банками: привести к единым стандартам обмен финансовыми данными, отчетность, документооборот.

 

Данные Райффайзенбанка
Доля российских компаний крупного и среднего бизнеса, согласных с утверждениями о корпоративном финансировании

«Мы уверены, что цифровые решения корпоративного финансирования, построенные на принципах coopetition, то есть сотрудничества с конкурирующими финансовыми организациями для создания более качественного клиентского опыта, помогут бизнесу снизить объем рутинных операций, повысить скорость и эффективность бизнес-процессов в целом, — комментирует Михаил Хаджабекян, руководитель управления корпоративных продуктов Райффайзенбанка. — Мы уделяем значительное внимание развитию интеграционных решений, которые позволяют компаниям получать сервисы из привычных интерфейсов учетных систем, а также создаем цифровую платформу, которая в будущем позволит нашим клиентам получать сервисы разных банков из одного окна».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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