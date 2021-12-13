Россельхозбанк приглашает на фотовыставку «Магический Байкал» в Москва-Сити

До 23 декабря на первом этаже комплекса «IQ Квартал» в Москва-Сити будет проходить фотовыставка по итогам экспедиции Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень России «Магический Байкал». Гости увидят лучшие кадры, запечатлевшие природные красоты, быт и культуру прибайкальских народов, сделанные во время путешествия к озеру в сентябре этого года. Вход на выставку свободный.

Среди самых ярких фотоэкспонатов буддистский монах, спешащий на службу в Ацагатский дацан, величественные, укрытые снегом горы в окрестностях Байкала, представительница малочисленного, но сохранившего свою идентичность сойотского народа в традиционном голубом платье, и сюжеты других снимков.

Фотографии размером 1x1,5 метра будут размещены на стендах в фойе первого этажа офисного здания.

«На Байкале сконцентрировано огромное многообразие культур, верований, обычаев и гастрономических рецептов. Что интересно, хранят все эти традиции небольшие поселения. Для того, чтобы вдохновить путешественников, наиболее колоритные «зарисовки» мы задокументировали на фото, и теперь хотим, чтобы с красотами Байкала познакомились как можно больше людей», – прокомментировала директор Департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций Россельхозбанка Инна Корягина.

В ходе экспедиция «Магический Байкал» в список самых красивых населённых пунктов мира вошли два населённых пункта в Бурятии: село Посольское, где расположен знаменитый Спасо-Преображенский монастырь XVII века, и улус Хойто-Гол, рядом с которым находятся целебные термальные источники.

Ассоциация самых красивых деревень включает в свой состав малые поселения, которые не только обладают внешней привлекательностью, но соответствуют ряду критериев, свидетельствующих об ее инфраструктурном развитии и готовности к приему туристов. Участники экспедиции своими глазами осматривают местные достопримечательности, а также проверяют наличие в этих населенных пунктах мест для размещения гостей, возможностей по обеспечению их питанием, связью и другими услугами. Члены экспедиции погружаются в быт и культурные традиции мест, по которым проходит маршрут. Они изучают ритуалы, присущие только местным жителям, знакомятся с уникальными особенностями местной кухни, участвуют в культурных и образовательных мероприятиях для путешественников.

Такая комплексная экспертиза как раз и является главной целью экспедиций. Поселения, соответствующие критериям, вступают в Ассоциацию, а те, которые пока еще не в полной мере отвечают требованиям, – получают рекомендации по развитию.

Опыт официального признания населенных пунктов самыми красивыми показывает, что в ближайшие годы после получения статуса туристический поток в них увеличивается в 2-5 раз, что приносит городку или селу дополнительный доход и известность.

С осени 2020 года Россельхозбанк и Ассоциация самых красивых деревень России провели 5 совместных экспедиций по регионам страны.