Марина Седых награждена медалью за поддержку коренных малочисленных народов Севера

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока наградила генерального директора АО «ИНК-Капитал», холдинговой компании ГК ИНК Марину Седых медалью «За верность Северу».

Награду со словами благодарности Марине Седых вручил член Совета Федерации ФС РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. Медаль «За верность Северу» вручается за большой вклад в развитие движения коренных малочисленных народов, защиту их прав, исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

Марина Седых подчеркнула, что в течение 21 года ИНК поддерживала коренные малочисленные народы Севера. И сегодня в рамках устойчивого развития помощь КМНС остается в приоритете.

– Сегодня климатическая повестка стоит во главе угла. Мы постараемся со своей стороны сделать все, чтобы наши дети и внуки жили в хорошем климате. Если говорить об ESG, мы берем на себя определенные обязательства. Одно из них – благотворительная помощь для тех, кому нужна поддержка, в том числе и для коренных малочисленных народов.

Также на мероприятии состоялось подписание рамочного договора о сотрудничестве с Ассоциацией КМНС в Красноярском крае, который также является территорией присутствия.

Напомним, компания ежегодно поддерживает КМНС в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия), участвует в развитии социально-культурной инфраструктуры поселений, развитии традиционных промыслов. Также оказывает поддержку в издании литературы на местных языках, помогает с обучением представителей КМНС в вузах и ссузах.

Кроме того, на регулярной основе снабжаются общины моторным топливом, которое используют для лодок, снегоходов и дизельных электростанций. В 2021 году были спонсированы съемки фильма «Оленеводы Угрюм-реки» о жителях отдаленных стойбищ Катангского района. Выход премьеры на областном телевидении запланирован на конец декабря 2021 года.