70 жильцов общежития на улице Леси Украинки в Иркутске эвакуировались из-за пожара

Пожар произошел сегодня в Иркутске в общежитии на улице Леси Украинки, при возгорании из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Об инциденте пожарным сообщили в 15:01. На момент прибытия спасателей горели домашние вещи на втором этаже пятиэтажки. В 15:24 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

В результате инцидента сгорела утварь на площади в 2 квадратных метра, комната полностью закопчена. На тушении пожара были задействованы от МЧС России 37 человек и 10 единиц техники.

«В одной из комнат женщина готовила еду, в какой-то момент раскаленное масло вспыхнуло и огонь перекинулся на натяжной потолок и рядом стоящий диван. Женщина покинула комнату и сообщила о пожаре», – рассказали в пресс-службе.

Специалисты отмечают, что системы противопожарной защиты не сработали должным образом, сигнал о пожаре не прошёл на пульт 01. По факту произошедшего государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку и дадут правовую оценку должностным лицам, отвечающим за эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации.