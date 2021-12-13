Властям Приангарья придется рассказать, куда они потратили выделенные на «Искру» 50 млн рублей

Парламентский запрос о дальнейшей судьбе сельхозпредприятия «Искра» направят депутаты ЗС в правительство Иркутской области, такое решение было принято на сессии областного парламента, которая состоялась накануне. Один из вопросов к властям – трата 50 млн рублей, выделенных на восстановление предприятия, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Решение о ликвидации предприятия, которое является собственностью региона, было принято в начале этого года. Меры по выводу предприятия из кризисного финансового состояния не дали положительных результатов. В связи с чем у депутатов ЗС остался ряд вопросов по эффективности предпринятых мер:

Куда были потрачены 50 млн рублей, выделенные на докапитализацию «Искры» из бюджета региона через Корпорацию развития Иркутской области?

Как будет использована освободившаяся после остановки деятельности предприятия земельных участков? (Депутаты опасаются, что земля может быть использована под застройку, что сократит площадь зеленых зон и усугубит экологическую ситуацию)

По мнению заксобрания, ликвидация предприятия, которое снабжало жителей Иркутской области свежими овощами, негативно скажется на развитии сельского хозяйства.

Работу по парламентскому запросу будут контролировать в комитете по собственности и экономической политике Заксобрания.