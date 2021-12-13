Властям Приангарья придется рассказать, куда они потратили выделенные на «Искру» 50 млн рублей

Парламентский запрос о дальнейшей судьбе сельхозпредприятия «Искра» направят депутаты ЗС в правительство Иркутской области, такое решение было принято на сессии областного парламента, которая состоялась накануне. Один из вопросов к властям – трата 50 млн рублей, выделенных на восстановление предприятия, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Решение о ликвидации предприятия, которое является собственностью региона, было принято в начале этого года. Меры по выводу предприятия из кризисного финансового состояния не дали положительных результатов. В связи с чем у депутатов ЗС остался ряд вопросов по эффективности предпринятых мер:
- Куда были потрачены 50 млн рублей, выделенные на докапитализацию «Искры» из бюджета региона через Корпорацию развития Иркутской области?
- Как будет использована освободившаяся после остановки деятельности предприятия земельных участков? (Депутаты опасаются, что земля может быть использована под застройку, что сократит площадь зеленых зон и усугубит экологическую ситуацию)
По мнению заксобрания, ликвидация предприятия, которое снабжало жителей Иркутской области свежими овощами, негативно скажется на развитии сельского хозяйства.
Работу по парламентскому запросу будут контролировать в комитете по собственности и экономической политике Заксобрания.