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Властям Приангарья придется рассказать, куда они потратили выделенные на «Искру» 50 млн рублей

Парламентский запрос о дальнейшей судьбе сельхозпредприятия «Искра» направят депутаты ЗС в правительство Иркутской области, такое решение было принято на сессии областного парламента, которая состоялась накануне. Один из вопросов к властям – трата 50 млн рублей, выделенных на восстановление предприятия, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Решение о ликвидации предприятия, которое является собственностью региона, было принято в начале этого года. Меры по выводу предприятия из кризисного финансового состояния не дали положительных результатов. В связи с чем у депутатов ЗС остался ряд вопросов по эффективности предпринятых мер:

  • Куда были потрачены 50 млн рублей, выделенные на докапитализацию «Искры» из бюджета региона через Корпорацию развития Иркутской области?
  • Как будет использована освободившаяся после остановки деятельности предприятия земельных участков? (Депутаты опасаются, что земля может быть использована под застройку, что сократит площадь зеленых зон и усугубит экологическую ситуацию)

По мнению заксобрания, ликвидация предприятия, которое снабжало жителей Иркутской области свежими овощами, негативно скажется на развитии сельского хозяйства.

Работу по парламентскому запросу будут контролировать в комитете по собственности и экономической политике Заксобрания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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