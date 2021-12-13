Треть россиян готовы потрать на новогодние подарки для детей до трёх тысяч рублей

Райффайзенбанк изучил, что дети хотят получить в качестве подарка на Новый год, а также сколько их родители готовы за это заплатить. И в этом году в отличие от прошлого большинство желаний исполнится. Всё потому, что дети стали меньше мечтать о гаджетах. Однако несмотря на это значительная часть родителей готовится потратить на сюрприз большую сумму, чем в 2020-м, рассказали SIA.RU в банке.

81% родителей уверены, что знают, что их дети хотят на Новый год. И в этот раз ожидание и реальность у большинства ребят совпадет. Если 2020 году несмотря на то, что первое место в рейтинге детских пожеланий занимали гаджеты (51%), родители собирались дарить в первую очередь игрушки (46%), затем — сладости (36%), а покупку цифровых устройств рассматривают только 34% респондентов. То в 2021 дети больше всего ждут игрушки (48%) — их же собираются дарить и большинство родителей (46%). На втором месте по-прежнему сладости (37%), а на третьем — гаджеты (31%).

Самая драматичная разница между детскими мечтами и реальными планами родителей стабильно остаётся в категориях «домашние животные» (хотят 13%, а скорее всего получат 3% детей) и «компьютерные игры и приставки» (17% vs 9%).

Треть родителей хотели бы уложиться с подарком в сумму от одной до трёх тысяч рублей. 6% были бы рады потратить до тысячи рублей. Большинство (61%) же готовы заплатить за подарок ребёнку более трёх тысяч рублей. Интересно, что годом ранее к таким тратам были готовы 58% родителей.

«Многие клиенты в период новогодних праздников приобретают подарки по кредитным картам. Это удобно, часто вместе с ней идёт пакет бонусных предложений от партнёров банка, и за счёт скидок и кэшбэков покупки могут стать выгоднее. А длинный льготный период карты позволяет пользоваться деньгами фактически бесплатно», — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.