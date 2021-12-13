Молодые музыканты из Иркутска создали саунд-дизайн для скульптуры Даши Намдакова

Сейчас монументальная работа Даши Намдакова «Хранитель Байкала» находится на острове Ольхон, возле мыса Хобой, и достигает в высоту 7,5 метра, рассказали SIA.RU в пресс-службе галереи Виктора Бронштейна.

Фигура выполнена в форме древнего дерева, крона которого превратилась в окаменевшую корону. В бороздах старого высохшего ствола угадываются черты лица старика – мифического Хранителя. Ветви дерева украшены колокольчиками, которые звенят на ветру.

Уменьшенный вариант работы создан в единственном экземпляре специально для галереи Виктора Бронштейна в Иркутске. Вдохновившись скульптурой Даши Намдакова и природой Ольхона, музыканты создали авторский трек. С помощью этнических инструментов: глюкофона, варгана, диджериду, джембе, ханга – и горлового пения им удалось передать мистическую атмосферу острова. В композиции можно услышать шум волн и ветра, шелест листьев, звон колокольчика.

Исполнили композицию музыканты студии этнической перкуссии «Этнобит» ИРНИТУ: Наталья, Платон и Алексей Власевские. В записи и обработке звука участвовали звукорежиссеры Дмитрий Хамкалов и Матвей Марков. Куратором проекта стал музыкант Тихон Бенчаров.

– Мне очень дорог и близок Байкал и всё, что с ним связано. В треке мы хотели сделать акцент именно на атмосферу того места, где установлен монументальный вариант скульптуры, передать ощущения спокойствия природы и величия искусства Даши Намдакова, – говорит куратор музыкального проекта Тихон Бенчаров.

Прослушать трек можно по QR-коду, который находится рядом с работой. А саму скульптуру можно увидеть в галерее в любой день с 10:00 до 22:00. Кроме уменьшенного варианта в галерее расположен гипсовый фрагмент «Хранителя Байкала» в натуральную величину, созданный Надеждой Супониной и Юрием Цырендашиевым.

Инсталляция находится в галерее по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3. Сейчас для посещения галереи необходимы документы.