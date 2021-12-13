РУСАЛ получил премию East Capital Awards в категории «Открытие года»

Производитель алюминия стал победителем ежегодной премии East Capital Awards в категории «Открытие года», рассказали SIA.RU в пресс-службе РУСАЛа.

East Capital – один из крупнейших международных инвестиционных фондов, специализирующийся на инвестициях в развивающиеся рынки. Фонд высоко оценил достижения РУСАЛа в повышении инвестиционной привлекательности, отметил конкурентную оценку компании и рост показателя EBITDA. Фонд East Capital также ожидает, что в долгосрочной перспективе на результаты деятельности компании будет положительно влиять рост спроса на алюминий с низким углеродным следом, который становится критически важным продуктом в производственных цепочках ключевых секторов экономики, таких как автомобилестроение, строительная отрасль и упаковка.

«РУСАЛ является одним из крупнейших производителей алюминия. Компания выпускает металл с самым низким углеродным следом в мире благодаря использованию гидроэнергетики при производстве алюминия. Мы считаем, что у РУСАЛа очень высокая инвестиционная привлекательность. Акции выросли на 120% с начала года и вошли в индексы MSCI Russia и Emerging Market в декабре, поэтому мы ожидаем повышенное внимание инвесторов к компании. В конечном итоге это должно способствовать дальнейшему росту стоимости акций РУСАЛа», – заявил Питер Элам Хаканссон, председатель совета директоров и инвестиционный директор East Capital.

«Мы рады получить награду от столь уважаемого международного инвестиционного фонда, который широко известен подробным фундаментальным анализом компаний и глубоким знанием мировых рынков. Команда РУСАЛа в течение последних лет работала над тем, чтобы возглавить тренд на устойчивое развитие, в то же время обеспечивая устойчивые финансовые результаты и высокую доходность инвестиций», – отметил Олег Мухамедшин, заместитель генерального директора РУСАЛа.