Жителям России внесудебно спишут 2 млрд долгов

Количество одобренных заявлений на внесудебное банкротство растет и достигло почти 6 тыс. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Внесудебным банкротством с момента появления этой процедуры в сентябре 2020 по ноябрь 2021 года воспользовались 6 тыс. россиян, рассказал «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. При этом общая сумма безнадежных долгов, заявленных гражданами к списанию, превышает 2 млрд рублей, подчеркнул он. Пока от обязательств на 1,23 млрд освободилось более 3,5 тыс. человек, а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны, уточнил замминистра.

– По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%, – отметил Илья Торосов.

Доля возбужденных процедур к поданным заявлениям действительно выросла до 54% в ноябре 2021-го против 30% годом ранее, подтвердил «Известиям» руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Он пояснил: это произошло в основном за счет сокращения количества отказов. Их причинами становится несоответствие заявлений граждан двум критериям: завершенность исполнительного производства в связи с отсутствием имущества, на которое можно обратить взыскание, а также отсутствие начатых производств после закрытия предыдущих, рассказал эксперт.

«Известия» спросили в крупных банках статистику признания клиентов несостоятельными в рамках нового механизма. Количество процедур внесудебного банкротства граждан с задолженностью перед Сбербанком остается стабильным, сказали в организации: сейчас ее проходят около 1 тыс. человек. Не фиксируют роста доли таких клиентов в ПСБ, Росбанке, РНКБ, «Открытии», Райффайзенбанке и «Зените».