«Японские авиалинии» рассматривают иркутский аэропорт как запасной

Делегация из Японии в начале декабря самостоятельно проинспектировала главную воздушную гавань Восточной Сибири, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Главные критерии, которые интересуют японских представителей, это техническое состояние взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, стоянок воздушных судов и наличие специализированной аэродромной техники. Также они инспектировали работу зоны пограничного контроля и таможенного досмотра. Кроме того, гости оценили условия проживания в гостинице «Воздушная гавань».

Предварительно специалисты рассматривают возможность использования запасного аэродрома в Иркутске для таких воздушных судов как Airbus A350, Boeing 737; 777; 767 и 787 Dreamliner. В настоящее время в случае непредвиденных обстоятельств аэропорт иркутска может принимать любые типы воздушных судов.