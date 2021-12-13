Каждый пятый работник считает, что эмоционально выгорел

50% жителей Иркутской области регулярно испытывают стресс на работе, еще 41% сталкиваются с этим лишь изредка, и только 9% никогда не испытывают стресс на работе. Об этом говорят данные опроса (есть у SIA.RU), который провели Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, и цифровой медицинский сервис «Доктор рядом».

Самая распространенная причина стресса на работе – эмоциональное выгорание, ее назвали 61% опрошенных иркутян. Кроме того, 29% эмоционально сложно переносят стрессовые ситуации, 21% стрессуют из-за того, что работают с очень сложными проектами, 22% нервничают из-за ошибок в работе. 12% считают, что в стрессе виноваты проблемы во взаимоотношениях с коллегами и руководством.

Эмоциональное выгорание обычно становится причиной стресса у представителей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа», на сложные проекты ссылаются ИТ-специалисты, а на ошибки в работе – маркетологи. Стресс из-за проблем с коллегами и руководством чаще других испытывают медики и фармацевты.

В целом 41% работающих жителей области замечают у себя первые признаки эмоционального выгорания (работа перестала радовать, чувства вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость). 14% уверены, что уже не впервые эмоционально выгорают, еще 18% – не сомневаются в том, что полностью выгорели. При этом 23% признались, что никогда не замечали у себя признаков эмоционального выгорания.