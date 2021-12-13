Цены вырастут на продукты для новогоднего стола

Вряд ли что-то подешевеет после Нового года. Зима будет непростой. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников.

«Средний новогодний чек, включая подарки, по сравнению с прошлым годом вырос на 3,5 тысячи рублей. Дорожает все – конфеты, шампанское, возможно незначительное повышение цены на красное вино. Крепкий алкоголь, наоборот, теряет в цене. Будут дорожать «живые» овощи и фрукты – томаты, огурцы, салат, тем более что за год цена на них выросла более чем на 19%. Рыба красная и икра тоже подорожают к Новому году. Средняя цена красной икры на прошлой неделе была 5 тысяч рулей за килограмм, на этой неделе – уже 7 тысяч. Увеличится в цене часть деликатесов, таких как сырокопченые и сыровяленые колбасы, одним словом, вся мясная полуфабрикатная продукция прибавит 10-15% стоимости к празднику. Растет цена на яйца – люди добавляют их в тесто, готовят с ними салаты и так далее – повышенный спрос подтолкнет рост цен на них», – отметил Масленников.

В беседе с URA.RU экономист Андрей Марголин частично подтвердил информацию о росте цен на ряд плодоовощной продукции и слабоалкогольные напитки. Однако, он заметил, что стоимость мяса останется на том же уровне, что и до Нового года.