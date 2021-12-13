Известный композитор и венчурный инвестор Александр Шульгин займется сельским хозяйством в Иркутской области

Предприниматель намерен построить в столице Приангарья вертикальные фермы для выращивания зелени и клубники, рассказали в Минэке области.

Сегодня на встрече с министром экономического развития и промышленности Натальей Гершун он рассказал, что уже нашел подходящий участок в Ленинском районе Иркутска. Сейчас там ведутся подготовительные работы: снос ряда старых построек и уборка мусора, перепланировка существующих помещений.

Уже весной следующего года продюсер намерен запустить ферму. Организационную поддержку в этом ему окажут сотрудники Корпорация развития Иркутской области и управляющей компании «Сибирь, Байкал, Иркутск».