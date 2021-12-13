En+ Group и администрация Иркутска подписали соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея с мячом

Компания и администрация Иркутска подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития хоккея с мячом, популяризации здорового образа жизни, а также физической культуры и спорта, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Совместно с администрацией города компания En+ Group планирует создание на базе Центром Развития Спорта г. Иркутска (ЦРС) основной школы по хоккею с мячом для подготовки профессиональных спортсменов в состав «Байкал-Энергии». Сотрудничество будет заключаться в формировании новых возрастных групп, создании благоприятных условий для тренировочного процесса, обеспечении инвентарем и экипировкой, повышением квалификации тренеров и других спортивных специалистов, проведением мастер-классов с участием команд Суперлиги и Высшей лиги.

Еще одно направление для совместной деятельности – организация и проведение соревнований, в том числе международного уровня, развитие культурно-массового спорта, детского спорта во дворах. Программа первичной подготовки юных хоккеистов делает доступным занятия с профессиональными тренерами для всех желающих детей, развивая в них любовь к спорту. Традиция развития спорта в регионах была заложена основателем компании En+ Group Олегом Дерипаской. Шесть подшефных кортов «Байкал-Энергии» в Иркутске уже имеют всё самое необходимое: тёплые помещения для переодевания, хорошее освещение и спортивный инвентарь. На них под руководством опытных тренеров бесплатно занимаются более 130 детей. В планах – открытие новых подшефных кортов. В прошедшее воскресенье на городских кортах прошли соревнования среди дворовых команд 2007-2008 года рождения и младше, посвященный открытию хоккейного сезона.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group, отметил:

– Иркутский хоккейный клуб – это самый крупный социальный проект En+ Group в области спорта в Иркутском регионе. Развитие профессионального спорта невозможно без воспитания будущих спортсменов, нацеленных на достижение самых высоких целей с ранних возрастов, обеспеченных тренерами и методиками подготовки. Мы заинтересованы в сотрудничестве со спортивными школами. Соглашение с администрацией города Иркутска, которое мы подписали, позволит системно развивать в регионе хоккей с мячом и строить фундамент для профессиональной команды «Байкал-Энергия».

Мэр г. Иркутска Руслан Болотов подчеркнул:

– Это партнерство, в первую очередь, направлено на создание условий для развития детского хоккея в Иркутске. Мэрия и энергетики объединяют ресурсы, чтобы вывести подготовку детско-юношеских команд по хоккею с мячом на качественно новый уровень, развивать инфраструктуру массового спорта. Чтобы в будущем молодые иркутские хоккеисты успешно переходили в команды Высшей лиги и Суперлиги. Замечательно, что соглашение подписано именно в Год массового спорта и здорового образа жизни. Пусть это будет примером для других крупных компаний.

Компания En+ Group и хоккейный клуб «Байкал-Энергия» сотрудничают с Центром Развития Спорта г. Иркутска. За последние годы команда ЦРС становилась призёрами не только областных соревнований, но и соревнований всероссийского уровня. В ее составе игроки, которые входят в сборную России среди юношей 2005 года рождения, привлекаются к тренировочному процессу молодёжной команды «Байкал-Энергия» и выступают во Всероссийских соревнованиях среди команд Высшей лиги.