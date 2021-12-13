34% россиян не слышали об официальном выходном дне 31 декабря

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей России будут работать 31 декабря, который признан официальным выходным с этого года.

Треть опрошенных жителей России (34%) не слышали о том, что 31 декабря признали официальным выходным днем.

Большинство респондентов (74%) отметили, что действительно не будут работать в этот день. 15% участников исследования рассказали, что им всё же придется отработать полный рабочий день 31 декабря, 80% опрошенных, отметивших этот вариант, работают в сфере ретейла. Еще 11% в последний день этого года отработают неполный рабочий день, среди этих респондентов чаще всего (68%) встречались работники транспорта и логистики.

А прошлые годы жители России действительно работали чаще 31 декабря. Полный рабочий день отрабатывали 29% опрошенных, сокращенный – 27%. Четверть участников исследования (25%) отметили, что и раньше не работали в последний день года. 19% респондентов рассказали, что иногда они работали 31 декабря, а иногда – нет.

45% респондентов отметили что в свободный день займутся приготовлением угощений для новогоднего стола. Еще 29% опрошенных планируют просто отдыхать и ждать праздника. Столько же участников исследования будут смотреть праздничные фильмы, а 23% респондентов проведут уборку дома.

15% опрошенных запланировали в дополнительный выходной украшение квартиры к празднику, а 11% отправятся покупать подарки. Каждый десятый опрошенный (10%) поделился, что планирует хорошенько выспаться перед новогодней ночью.

9% респондентов проведут этот выходной в гостях, а 8% планируют гулять по городу. 7% опрошенных отметили, что 31 декабря поедут в другой город или страну. А 2% участникам исследования всё-таки придется заняться работой в праздничный день.

В варианте «Другое» 8% респондентов указывали, что в этот выходной посетят театр или детское новогоднее представление, а некоторые пока не успели запланировать ничего конкретного на этот день.