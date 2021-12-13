41 человек заболел коронавирусом в Иркутском районе

Иркутск лидирует по числу заболевших за день среди населенных пунктов Приангарья.

В лидерах по приросту Иркутск (+208), Братск (+55), Ангарск (+53), Иркутский район (+41) и Усть-Илимск (+30).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

Иркутске – 49 712,

Ангарске – 13 126,

Братске – 9 851,

Иркутском районе – 9 476,

Усть-Илимске – 8 215.

Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.