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41 человек заболел коронавирусом в Иркутском районе

Иркутск лидирует по числу заболевших за день среди населенных пунктов Приангарья.

В лидерах по приросту Иркутск (+208), Братск (+55), Ангарск (+53), Иркутский район (+41) и Усть-Илимск (+30).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

  • Иркутске – 49 712,
  • Ангарске – 13 126,
  • Братске – 9 851,
  • Иркутском районе – 9 476,
  • Усть-Илимске – 8 215.

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Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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