S7 Group совместно с партнерами создает «Евразийский SAF альянс»

Участники альянса поставили цель выполнить первый полет на смеси биотоплива не позднее 2024 года, рассказали SIA.RU в пресс-службе S7.

Глобальная цель «Евразийского SAF альянса» – разработать дорожную карту для использования биотоплива в России и скоординировать совместную работу участников альянса в этом направлении. Благодаря этому авиационная отрасль сможет достичь углеродной нейтральности в ближайшие десятилетия.

Альянс будет способствовать наращиванию производства SAF в России, а также интеграции SAF в российский рынок, чтобы иностранные и отечественные самолёты могли использовать его в соответствии с российскими и международными требованиями. Помимо этого, «Евразийский SAF альянс» поможет смягчить последствия изменения климата, а также ускорить процесс декарбонизации в России.