Индекс покупательской активности россиян снизился в ноябре

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в ноябре 2021 года индекс повседневных номинальных расходов россиян составил 211%, что на 26 п.п. больше, чем в ноябре 2020-го. Относительно октября 2021-го (219%), индекс сократился на 8 п.п.

Реальные расходы возросли выросли в годовой динамике (+5 п.п.) и сократились по сравнению с предыдущим месяцем (-5 п.п.). В ноябре 2021 года индекс покупательской активности составил 113%.

Наибольший рост расходов в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Санкт-Петербурге (+46 п.п.), а наименьший – в Москве (+15 п.п.).

По сравнению с октябрем 2021 года расходы увеличились лишь в Санкт-Петербурге (+25 п.п.) и в Дальневосточном Федеральном округе (+2 п.п.). Наибольший спад по сравнению с предыдущим месяцем отмечен в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (-17 п.п.).