Открой вклад «Зимняя сказка онлайн» и получи бесплатную поездку на такси

Первые 200 человек, оформившие вклад «Зимняя сказка онлайн» в системе «Интернет-офис» или приложении «Мобильный офис» Дальневосточного банка, получат не только возможность начать сезон с грамотных инвестиций, но и бесплатную поездку на такси по промокоду Яндекс Go на сумму 300 рублей. «Зимняя сказка онлайн» доступна к оформлению дистанционно: ставка по вкладу составляет 7.8 %, срок действия — 385 дней, а минимальная сумма для открытия – 50 000 рублей. Проценты начисляются в конце срока вклада. Оформить вклад можно до 31 января 2022 г. включительно.

С подробной информацией о вкладах можно ознакомиться на сайте, в офисах Дальневосточного Банка и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).