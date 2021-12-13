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Примсоцбанк приглашает на бесплатный вебинар «Валютный контроль в 2022 году»

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает участников ВЭД на вебинар «Валютный контроль в 2022 году: что нужно знать бухгалтеру».

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

• Изменения по валютному контролю в 2022 году;
• Как пройти валютный контроль в банке без лишних бумаг.

В качестве спикера выступит Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Мероприятие пройдёт 16 декабря в 18:00 по времени Владивостока.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/37612941/9782811?utm_source=site
  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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