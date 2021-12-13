Россельхозбанк и Ставропольский аграрный университет подготовят управленцев для АПК

Россельхозбанк займётся подготовкой будущих руководителей для сельского хозяйства. Выпускники программы в будущем смогут претендовать на должности региональных министров сельского хозяйства, ректоров отраслевых вузов, руководителей организаций, подведомственных Минсельхозу. Проект будет реализован совместно со Ставропольским государственным аграрным университетом (СтГАУ).

«Сельское хозяйство становится всё более наукоёмкой, цифровой отраслью и нуждается в специалистах самой высокой квалификации. Как опорный банк АПК, мы накопили богатый опыт в подготовке таких кадров: это большая программа сотрудничества с 54 агровузами, «Школа фермера», обучение сельхозатташе, акселератор стартапов, агрохакатоны, запустили крупнейший агрегатор вакансий в АПК на базе цифровой экосистемы Своё Фермерство и многое другое. По поручению Министерства сельского хозяйства сейчас наш банк будет на системной основе выполнять госзаказ: готовить кадровый резерв для АПК вместе со Ставропольским государственным аграрным университетом. Это один из лучших профильных вузов страны, выпустивший тысячи специалистов для агросектора. И это наш давний надёжный партнёр, с которым мы успешно реализуем многие проекты. Предстоящий – самый масштабный, и мы обязательно добьёмся успеха», – прокомментировал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Партнерство с Россельхозбанком открывает для наших студентов и преподавателей новые горизонты. Уже на протяжении более чем 15 лет мы осуществляем совместную работу по подготовке будущих профессионалов в аграрной сфере нового поколения. Инновации и опыт объединяем для повышения уровня образования и создания кадрового резерва. Сегодня банк выступает партнером сразу в нескольких проектах нашего университета, каждый раз подтверждая свой авторитет крупной финансовой структуры надежностью и качеством», – рассказал врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета Александр Трухачев.

Создание современной высококачественной образовательной среды для подготовки квалифицированных управленческих кадров в сельском хозяйстве определяется Стратегией развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года и Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы (ФНТП) как важная задача развития экономики страны.

В сентябре 2020 года Ставропольский государственный аграрный университет стал одной из 4 площадок, где Россельхозбанк впервые реализовал образовательный проект «Школа фермера». В дальнейшем «Школа фермера» открывалась на базе СтГАУ ещё два раза. За это время учиться вести рентабельный агробизнес или запускать его с нуля пошли более 60 человек.

Также в вузе действует стипендиальная программа банка. Студенты, отличающиеся успехами в учёбе и науке, получают от РСХБ ежемесячную стипендию. В СтГАУ также реализован кампусный проект. Банковская карта РСХБ действует не только как платёжный инструмент, но и работает как пропуск в вуз, заменяет читательский билет и упрощает доступ в цифровые сервисы вуза.