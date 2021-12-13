Новый этап программы туристического кешбэка продлится с 18 января по 12 апреля

Программа туристического кешбэка в 2022 году начнет действовать с 18 января и продлится до 12 апреля. В Ростуризме отметили, что отправиться в поездку можно будет до 30 апреля, сообщил Ростуризм.

– Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля, – сказала глава ведомства Зарина Догузова.



Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей, рассказали в ведомстве.

По словам Догузовой, в следующем году также запланирован осенний этап программы, он начнется в октябре. Точные даты старта будут объявлены во второй половине года.