В Иркутске ДПС будет контролировать движение по выделенным полосам на улице Трактовой

На улице Трактовой в Иркутске контролировать соблюдение правил дорожного движения по выделенным полосам будут экипажи ДПС. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, мера временная, но необходимая для того, чтобы водители привыкли к изменившейся схеме движения.

– Впервые в истории Иркутска мы построили выделенные полосы движения для общественного транспорта, чтобы улучшить транспортное обслуживание, в первую очередь, всего Ленинского округа, – отметил Руслан Болотов. – И сегодня наша задача обеспечить такой режим движения, чтобы по ним двигались не личные автомобили, которые в данном случае нарушают правила, а именно общественный транспорт.

В первом полугодии 2022 года на улице Трактовой установят камеры видеонаблюдения.

Кроме того, в 2022 году будет продолжена работа по строительству ливневой канализации. Необходимо разработать комплексную систему водоотведения.

– Если говорить об улице, то устройство лотков для отведения воды в рамках проекта сделано. Но нужно продолжать эту работу, потому что мы вошли в уровень высокой водности и для нас очень важно обеспечить нормальные режимы эксплуатации не только дороги, но и близлежащей территории. Будем работать в следующем году именно над этой задачей, – пояснил Руслан Болотов.

В следующем году будет завершено благоустройство улицы Трактовой. Уже высажено 226 деревьев, по ним действует гарантийный срок три года. Вдоль проезжей части обустроят газон площадью 22 тысячи квадратных метров.