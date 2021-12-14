«Оцепляйте кварталы и вакцинируйте всех по спискам» – губернатор Забайкальского края

Глава региона Александр Осипов отреагировал на снижение темпов вакцинации. Он призвал не медлить с принятием решений, а «обеспечить вакцинацию самым решительным способом».

– Прошу обратить внимание на мое поручение, подумать обо всех способах, позволяющих обеспечить нужные темпы вакцинации. Если хотите, вместе с Роспотребнадзором оцепляйте кварталы и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, какими методами убедить и принудить, чтобы мы обеспечили здоровье населения. Делайте что угодно, согласовывайте с федеральным центром, – заявил он на совещании, видеозапись которого доступна на сайте правительства края.