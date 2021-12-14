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Рубль крепко держится несмотря на геополитическую напряженность

Несмотря на обвал на российском рынке акций, вызванный высокой геополитической неопределенностью, это пока почти не сказывается на курсе рубля. Хотя обычно бегство нерезидентов с фондового или долгового рынков затрагивает и валютный, отмечают в своем обзоре аналитики БКС.

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Новостной фон сохраняет негативную геополитическую окраску. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения проблемы, связанной с требованием России гарантий безопасности со стороны НАТО, приведет к тому, что ответ будет военным и военно-техническим.

– Во второй половине сессии в понедельник рубль все-таки опустился в небольшой минус на фоне ускорения падения нефтяных цен и умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках. Тем не менее российская валюта выглядит очень хорошо, учитывая столь нестабильную внутреннюю и внешнюю обстановку, особенно геополитическую, – подчеркивают аналитики.

С технической точки зрения, пара USD/RUB продолжает проверять на прочность отметку 73,3 руб., в очередной раз символически обновив трехнедельный минимум, после чего вновь отскочила. По мнению аналитиков, вероятна еще одна попытка закрепления над уровнем 74 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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