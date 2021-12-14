Варламов предрек архитектурную катастрофу Иркутску

За прошедшие 13 лет в городе вывели из-под охраны 70% объектов культурного наследия.

«И эта тенденция сохраняется. В 2019 году после наводнения в Иркутской области убрали губернатора, а вместо него назначили Игоря Кобзева. Минувшим летом он решил заняться памятниками архитектуры и поручил службе по охране объектов культурного наследия провести экспертизу всех выявленных ОКН региона», – пишет Илья Варламов в своем блоге.

Возмущают блогера объемы экспертизы – 500-600 объектов в год.

«Это полтора здания в сутки. Теперь представьте себе уровень такой экспертизы. В лучшем случае на объект приедет чиновник, попинает завалинку носком ботинка и махнет рукой: мол, сносите», – пишет он.

По словам Варламова, в Иркутске вместо 25% всего деревянного зодчества России может остаться одна-единственная туристическая улица.