Неофициально переболевшие коронавирусом получат QR-коды

Граждане, которые переболели ковидом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить сертификат, передает ТАСС слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет», – сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме.

Она уточнила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат, «но сроком действия в полгода».