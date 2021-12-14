Мурашко рассказал о симптомах омикрона

Среди заболевших – люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса, передает Российская Газета слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим», – говорит министр.

Ранее эксперты заявляли о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.