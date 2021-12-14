Рост спроса на промышленную продукцию фиксируют в России

ИПЕМ проанализировал (исследование есть у SIA.RU) итоги работы промышленности России в ноябре 2021 года. По оценкам института, продолжается значительный рост производства и спроса на промышленную продукцию. Важным фактором наблюдаемого роста является увеличение объёмов кредитования, поэтому дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может привести и к снижению промышленных индексов.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в ноябре 2021 года значительно выросли: индекс производства – на 9,9% (+9,6% за период январь – ноябрь 2021 года к аналогичному периоду прошлого года), индекс спроса – на 7,2% (+3,5%) (здесь и далее – все процентные показатели даны относительно ноября 2020 года, если не указано иное). При сравнении с ноябрем 2019 года значение индекса ИПЕМ-производство также растет – на 4,7%, при этом индекса ИПЕМ-спрос снижается на 1,4%.

Добыча нефти в ноябре 2021 года продолжила увеличиваться: +8,6% до 44,6 млн тонн, экспорт нефти также увеличился на 3,4% до 19,0 млн тонн. При этом с августа объем добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ продолжает ежемесячно увеличиваться на 400 тыс. барр. в сутки, что должно позволить и дальше наращивать добычу.

Экспортные поставки газа в ноябре 2021 года до сих пор находятся ниже уровня прошлого года (3,3%). При этом продолжает сохраняться низкий уровень заполненности ПХГ в Европе (73,4% в ноябре 2021 года против 92,4 % в ноябре 2020 года). С начала года выросли поставки в Сербию (+85,8%), Турцию (+83,7%), Словению (+53,9%), Болгарию (+43,8%), Италию (+19,5%), Германию (+16,8%), Грецию (+12,2%), Финляндию (+9,1%), Польшу (+7,5%). Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжают увеличиваться.

Внутренний спрос на черные металлы в ноябре 2021 года вырос на 29,1% (+1,1% за период январь – ноябрь 2021 года), экспортные поставки при этом сократились на 4,8% (+5,3%). В ближайшие месяцы экспортные поставки могут продолжить падение на фоне увеличения экспортных пошлин: с 1 января 2022 года будет повышен минимальный уровень таможенной пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов (100 евро/т вместо 70 евро/т), ставка пошлины при этом останется прежней – 5%.

Спрос на цветные металлы в ноябре 2021 года со стороны внутреннего рынка продолжил значительный рост (+55,3%, +36,0%), поставки на внешний рынок также выросли (+20,0%, -9,9%). Негативным фактором для экспорта могут стать намерения США ввести антидемпинговые пошлины на ввоз фольги компании «Русал» в размере 62,18%. Для поддержки производителей принято решение об отмене вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы с конца ноября (ранее действовала ставка 15%).

Экспортные поставки цемента в ноябре 2021 года увеличились на 5,2% (+1,9%), внутренний спрос на цемент увеличился на 6,5% (+2,9%). Динамика внутреннего спроса на цемент хорошо коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата, в октябре 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года (+5,3% за период январь – октябрь 2021 года), в связи с этим можно ожидать, что в ближайшие месяцы будет сохраняться слабо положительная динамика.

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в ноябре 2021 года сократился на 5,8% к ноябрю 2020 года (-5,4% за период январь – ноябрь 2021 года). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в октябре 2021 года продолжила расти к аналогичному периоду прошлого года (+24,6%; +18,5% за период январь – октябрь 2021 года) за счёт роста поставок на внутренний рынок – на 33,2% (+19,7%), при этом поставки в экспортном направлении сократились на 15,6% (+1,0%).

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в ноябре 2021 года продолжила расти к аналогичному периоду прошлого года (+33,5%; +19,9% за период январь – ноябрь 2021 года) за счёт роста поставок на внутренний рынок – на 44,6% (+22,0%), при этом поставки в экспортном направлении сократились на 45,6% (-3,8%). Производство легковых автомобилей, по данным Росстата, в октябре 2021 года сократилось на 29,5% (+13,1% за период январь – октябрь 2021 года). По данным АЕБ, продажи в ноябре 2021 года также сократились на 20,4% (+6,9% за период январь – ноябрь 2021 года). К основным причинам падения относится нехватка комплектующих (преимущественно микросхем), выпуск которых был сокращен из-за пандемии коронавируса.