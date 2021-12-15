Инвестиции в загород: как заработать на недвижимости

Инфляционные ожидания россиян вновь вернулись к максимуму. Деньги обесцениваются, и многие задумываются: куда «припарковать» свои сбережения? Стоит ли вкладываться в недвижимость? Продолжится ли рост цен на квадратные метры? Почему загород в ближайшие годы может оказаться более интересной инвестицией, чем городская квартира? Экспертным мнением поделилась Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный девелопмент».
1. Что происходило на загородном рынке в 2021 году?
– Загородный рынок активно развивается. Недавнее исследование ВЦИОМ и Дом.рф показало, что спрос на индивидуальные дома в России продолжает расти: за год число семей, которые хотели бы жить в частном доме, выросло на 1,7 млн и достигло 45,4 млн семей (73% всех домохозяйств). Развитие ИЖС сегодня – в фокусе внимания Правительства РФ: реализуются инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного партнерства, появляются ипотечные программы для этого сегмента.
Рынок становится более цивилизованным: наряду с самостроем развиваются организованные коттеджные поселки и мультиформатные загородные микрорайоны с таунхаусами, дуплексами, квадрохаусами – настоящие мини-города, обеспеченные инфраструктурой и благоустройством, такие как Хрустальный Парк на Байкальском тракте.
Весь год мы наблюдали хороший, стабильный спрос на организованную загородную недвижимость. В 2020 году во время пандемии и действия сельской ипотеки был всплеск спроса на небольшие площади: все хотели перебраться за город, раскупали квартиры по 55-80 кв. м. В 2021 году аудитория дополнилась новыми клиентами: вырос спрос на дома бизнес-класса в ИЖС по индивидуальным проектам, а в сегменте загородных квартир появились покупатели с запросом на большие площади: 100-120 квадратов, с тремя-четырьмя спальнями.
2. Почему растут цены на загородную недвижимость?
– В первую очередь – из-за роста себестоимости строительства. У нас, например, она выросла более чем на 30% только из-за удорожания строительных материалов. Кроме этого, изменились законодательные нормы в сфере малоэтажки: поменялись требования и подходы к проектированию, конструктивы и форматы домов. Например, необходимость оборудовать зоны эвакуации с подпором воздуха в Австрийском квартале Хрустального Парка привела к дополнительным затратам порядка полутора миллионов рублей на дом, в котором всего четыре квартиры.
Понятно, что все эти изменения приводят не только к удорожанию недвижимости, но и к существенному повышению потребительских характеристик. Дома становятся безопаснее, комфортнее: например, с коляской или продуктами на второй этаж теперь можно подниматься на лифте. Увеличивается и количество общественных пространств внутри дома, появляются современные подъезды, оборудованные лапомоечными и кладовыми, которые получает покупатель.
3. Как влияет на стоимость жилья развитие инфраструктуры?
– Изменения в инфраструктуре, которые повышают комфорт проживания в поселке, безусловно, влияют на стоимость недвижимости. Недавно мы проводили исследование и смотрели, как разные объекты инфраструктуры влияют на стоимость квадратного метра. Выяснилось, что, например, общеобразовательная школа прибавляет почти 3% к цене.
Школа в Хрустальном Парке уже запроектирована. Сейчас мы вкладываем дополнительные деньги в школу искусств, второй детский сад, благоустройство парковой территории, спортивные объекты, дороги внутри поселка – и понимаем, что эти инвестиции, действительно, поднимут капитализацию земли. Так что со временем загородная недвижимость, обеспеченная инфраструктурой, будет только дорожать, в отличие, кстати, от городской, где вполне может произойти некоторая стабилизация цен, во многом «перегретых» на волне льготной ипотеки и повышенного спроса.
4. Почему растет спрос на загородную недвижимость?
– Цены на рынке жилья повышаются, а покупательская способность – нет. Сегодня городская и загородная недвижимость начинают конкурировать между собой за покупателя. И есть несколько объективных факторов в пользу пригорода.
Во-первых, за время пандемии многие поняли, что сидеть в четырех стенах в городской квартире им не нравится. Во-вторых, люди в целом устали от существующей городской застройки, от толп и пробок. Квартир в подъездах много, парковок и зелени во дворах – мало. Мы видим по разным опросам: недовольство нарастает. В-третьих, изменился сам формат и образ жизни. Сегодня, с развитием удаленки, нам требуется место, где мы сможем и работать, и жить, и отдыхать. Мы хотим больше заниматься собой, проводить время на свежем воздухе, меньше передвигаться по городу. Нам хочется, чтобы у каждого члена семьи было свое пространство, чтобы был кабинет или рабочее место, где можно в тишине поработать. В городской квартире мы не всегда можем обеспечить нужное количество комнат: не хватает квадратных метров, окон. Новостройкам очень сложно поспевать за изменившимся спросом и потребностями.
На фоне этих факторов покупатели все чаще выбирают загородную недвижимость в комплексных, организованных поселках. Такие проекты, как Хрустальный Парк, уже конкурируют с недвижимостью в городе. Мы, находясь в 14 км от Иркутска, входим в топ-5 новостроек города, по версии Единого реестра застройщиков: инфраструктура в поселке активно развивается, дороги, общественный транспорт – тоже. Уже есть два продуктовых магазина, мини-маркет со свежей выпечкой и кофе с собой, пункт выдачи онлайн-магазинов, детский сад, совсем скоро появятся кафе и салон красоты. А вообще, планы на развитие инфраструктуры в микрорайоне – обширные, они включают и торговые центры, и медицинское учреждение и строительство школы (читайте подробнее в интервью Газете Дело)
Загород становится полноценным мини-городом. Больше нет никаких неудобств от жизни в пригороде, напротив – за те же деньги человек получает дополнительные преимущества: продуманную эргономику, большее количество квадратных метров, большее число комнат. И экологию, конечно: чистый воздух, близость к лесу и заливу. Это формирует совсем другой образ жизни.
5. Чем привлекательны инвестиции в загород?
– Эксперты сходятся во мнении: загород будет развиваться более динамично, чем городская недвижимость. Об этом говорят на каждой профессиональной конференции, это подтверждает и Дом.РФ, и аналитика ВЦИОМ. Есть хороший потенциальный спрос, особенно на готовые объекты. Думаю, сейчас – идеальное время, чтобы приобрести загородную недвижимость. Не важно – для себя, чтобы жить, или для последующей перепродажи.
Дело в том, что растет не только цена загородной недвижимости, но и ее ценность. Уже сегодня это тренд №1, и эта тенденция будет продолжаться. Максимальный спрос на загородную недвижимость аналитики прогнозируют на 2022 год, причем именно на готовые объекты в мультиформатных поселках с развитой инфраструктурой. Если вложиться в покупку сейчас и продать готовый объект через год, можно заработать.
Например, стоимость квадратного метра в Хрустальном Парке сегодня – 80 тысяч. Готовый проект будет стоить 115 тысяч рублей за квадрат. Со следующего года стоимость квадрата на старте продаж будет от 90 тысяч рублей, а готового жилья – полагаю, не менее 120. Что существенно отличается от доходности банковского вклада. Это интересно, даже если приобретать объект в ипотеку.
6. Хрустальный Парк привлекает инвестиции для развития проекта. Куда направляете эти средства?
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– Привлечение инвестиций даёт возможность развивать инфраструктурные объекты, которые не оплачиваются проектным финансированием банка и могут быть созданы только из собственных средств. Как вы знаете, застройщик может получить деньги дольщиков только после ввода жилых объектов в эксплуатацию, но оптимальные периоды проектирования инфраструктурных объектов, как правило, не совпадают с этими датами. Благоустройство территории должно идти параллельно строительству жилья. Это повышает и уровень комфорта проживания, и капитализацию земли. Стоимость квадратного метра растет и органически, и за счет развития инфраструктуры, что делает инвестицию еще более привлекательной.