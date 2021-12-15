Инвестиции в загород: как заработать на недвижимости

Инфляционные ожидания россиян вновь вернулись к максимуму. Деньги обесцениваются, и многие задумываются: куда «припарковать» свои сбережения? Стоит ли вкладываться в недвижимость? Продолжится ли рост цен на квадратные метры? Почему загород в ближайшие годы может оказаться более интересной инвестицией, чем городская квартира? Экспертным мнением поделилась Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный девелопмент».

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

1. Что происходило на загородном рынке в 2021 году?

– Загородный рынок активно развивается. Недавнее исследование ВЦИОМ и Дом.рф показало, что спрос на индивидуальные дома в России продолжает расти: за год число семей, которые хотели бы жить в частном доме, выросло на 1,7 млн и достигло 45,4 млн семей (73% всех домохозяйств). Развитие ИЖС сегодня – в фокусе внимания Правительства РФ: реализуются инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного партнерства, появляются ипотечные программы для этого сегмента.

Рынок становится более цивилизованным: наряду с самостроем развиваются организованные коттеджные поселки и мультиформатные загородные микрорайоны с таунхаусами, дуплексами, квадрохаусами – настоящие мини-города, обеспеченные инфраструктурой и благоустройством, такие как Хрустальный Парк на Байкальском тракте.

Весь год мы наблюдали хороший, стабильный спрос на организованную загородную недвижимость. В 2020 году во время пандемии и действия сельской ипотеки был всплеск спроса на небольшие площади: все хотели перебраться за город, раскупали квартиры по 55-80 кв. м. В 2021 году аудитория дополнилась новыми клиентами: вырос спрос на дома бизнес-класса в ИЖС по индивидуальным проектам, а в сегменте загородных квартир появились покупатели с запросом на большие площади: 100-120 квадратов, с тремя-четырьмя спальнями.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

2. Почему растут цены на загородную недвижимость?

– В первую очередь – из-за роста себестоимости строительства. У нас, например, она выросла более чем на 30% только из-за удорожания строительных материалов. Кроме этого, изменились законодательные нормы в сфере малоэтажки: поменялись требования и подходы к проектированию, конструктивы и форматы домов. Например, необходимость оборудовать зоны эвакуации с подпором воздуха в Австрийском квартале Хрустального Парка привела к дополнительным затратам порядка полутора миллионов рублей на дом, в котором всего четыре квартиры.

Понятно, что все эти изменения приводят не только к удорожанию недвижимости, но и к существенному повышению потребительских характеристик. Дома становятся безопаснее, комфортнее: например, с коляской или продуктами на второй этаж теперь можно подниматься на лифте. Увеличивается и количество общественных пространств внутри дома, появляются современные подъезды, оборудованные лапомоечными и кладовыми, которые получает покупатель.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

3. Как влияет на стоимость жилья развитие инфраструктуры?

– Изменения в инфраструктуре, которые повышают комфорт проживания в поселке, безусловно, влияют на стоимость недвижимости. Недавно мы проводили исследование и смотрели, как разные объекты инфраструктуры влияют на стоимость квадратного метра. Выяснилось, что, например, общеобразовательная школа прибавляет почти 3% к цене.

Школа в Хрустальном Парке уже запроектирована. Сейчас мы вкладываем дополнительные деньги в школу искусств, второй детский сад, благоустройство парковой территории, спортивные объекты, дороги внутри поселка – и понимаем, что эти инвестиции, действительно, поднимут капитализацию земли. Так что со временем загородная недвижимость, обеспеченная инфраструктурой, будет только дорожать, в отличие, кстати, от городской, где вполне может произойти некоторая стабилизация цен, во многом «перегретых» на волне льготной ипотеки и повышенного спроса.

Детский сад в микрорайоне Хрустальный Парк. Фото из архива компании

4. Почему растет спрос на загородную недвижимость?

– Цены на рынке жилья повышаются, а покупательская способность – нет. Сегодня городская и загородная недвижимость начинают конкурировать между собой за покупателя. И есть несколько объективных факторов в пользу пригорода.

Во-первых, за время пандемии многие поняли, что сидеть в четырех стенах в городской квартире им не нравится. Во-вторых, люди в целом устали от существующей городской застройки, от толп и пробок. Квартир в подъездах много, парковок и зелени во дворах – мало. Мы видим по разным опросам: недовольство нарастает. В-третьих, изменился сам формат и образ жизни. Сегодня, с развитием удаленки, нам требуется место, где мы сможем и работать, и жить, и отдыхать. Мы хотим больше заниматься собой, проводить время на свежем воздухе, меньше передвигаться по городу. Нам хочется, чтобы у каждого члена семьи было свое пространство, чтобы был кабинет или рабочее место, где можно в тишине поработать. В городской квартире мы не всегда можем обеспечить нужное количество комнат: не хватает квадратных метров, окон. Новостройкам очень сложно поспевать за изменившимся спросом и потребностями.

На фоне этих факторов покупатели все чаще выбирают загородную недвижимость в комплексных, организованных поселках. Такие проекты, как Хрустальный Парк, уже конкурируют с недвижимостью в городе. Мы, находясь в 14 км от Иркутска, входим в топ-5 новостроек города, по версии Единого реестра застройщиков: инфраструктура в поселке активно развивается, дороги, общественный транспорт – тоже. Уже есть два продуктовых магазина, мини-маркет со свежей выпечкой и кофе с собой, пункт выдачи онлайн-магазинов, детский сад, совсем скоро появятся кафе и салон красоты. А вообще, планы на развитие инфраструктуры в микрорайоне – обширные, они включают и торговые центры, и медицинское учреждение и строительство школы (читайте подробнее в интервью Газете Дело)

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Загород становится полноценным мини-городом. Больше нет никаких неудобств от жизни в пригороде, напротив – за те же деньги человек получает дополнительные преимущества: продуманную эргономику, большее количество квадратных метров, большее число комнат. И экологию, конечно: чистый воздух, близость к лесу и заливу. Это формирует совсем другой образ жизни.

5. Чем привлекательны инвестиции в загород?

– Эксперты сходятся во мнении: загород будет развиваться более динамично, чем городская недвижимость. Об этом говорят на каждой профессиональной конференции, это подтверждает и Дом.РФ, и аналитика ВЦИОМ. Есть хороший потенциальный спрос, особенно на готовые объекты. Думаю, сейчас – идеальное время, чтобы приобрести загородную недвижимость. Не важно – для себя, чтобы жить, или для последующей перепродажи.

Дело в том, что растет не только цена загородной недвижимости, но и ее ценность. Уже сегодня это тренд №1, и эта тенденция будет продолжаться. Максимальный спрос на загородную недвижимость аналитики прогнозируют на 2022 год, причем именно на готовые объекты в мультиформатных поселках с развитой инфраструктурой. Если вложиться в покупку сейчас и продать готовый объект через год, можно заработать.

Например, стоимость квадратного метра в Хрустальном Парке сегодня – 80 тысяч. Готовый проект будет стоить 115 тысяч рублей за квадрат. Со следующего года стоимость квадрата на старте продаж будет от 90 тысяч рублей, а готового жилья – полагаю, не менее 120. Что существенно отличается от доходности банковского вклада. Это интересно, даже если приобретать объект в ипотеку.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

6. Хрустальный Парк привлекает инвестиции для развития проекта. Куда направляете эти средства?

– Привлечение инвестиций даёт возможность развивать инфраструктурные объекты, которые не оплачиваются проектным финансированием банка и могут быть созданы только из собственных средств. Как вы знаете, застройщик может получить деньги дольщиков только после ввода жилых объектов в эксплуатацию, но оптимальные периоды проектирования инфраструктурных объектов, как правило, не совпадают с этими датами. Благоустройство территории должно идти параллельно строительству жилья. Это повышает и уровень комфорта проживания, и капитализацию земли. Стоимость квадратного метра растет и органически, и за счет развития инфраструктуры, что делает инвестицию еще более привлекательной.

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