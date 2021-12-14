Названа самая востребованная профессия Иркутской области в 2021 году

Эксперты hh.ru составили рейтинг самых востребованных профессий на рынке труда Иркутской области и России по итогам 2021 года.

По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Иркутской области вошли водитель (8 тысяч уникальных вакансий), продавец и кладовщик (с учетом вакансий для грузчиков и комплектовщиков). В топ-10 вошли также повар, курьер, менеджер по подбору персонала, администратор, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами и менеджер по продажам.

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в Иркутской области за 2021 год:

№ Название профессии Кол-во вакансий Доля от общего по региону 1. Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.) 8,0 тыс. 7,6% 2. Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.) 7,1 тыс. 6,8% 3. Кладовщик (вкл. -грузчик, -комплектовщик) 3,7 тыс. 3,6% 4. Менеджер по продажам 3,6 тыс. 3,4% 5. Бухгалтер 2,9 тыс. 2,8% 6. Администратор (не офиса) 2,6 тыс. 2,6% 7. Повар (все уровни) 1,9 тыс. 1,8% 8. Менеджер по работе с клиентами 1,6 тыс. 1,6% 9. Менеджер по подбору персонала 1,0 тыс. 1,0% 10. Курьер (не водитель) 0,3 тыс. 0,3%

В тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в России за 2021 год: