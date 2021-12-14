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Названа самая востребованная профессия Иркутской области в 2021 году

Эксперты hh.ru составили рейтинг самых востребованных профессий на рынке труда Иркутской области и России по итогам 2021 года.

По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Иркутской области вошли водитель (8 тысяч уникальных вакансий), продавец и кладовщик (с учетом вакансий для грузчиков и комплектовщиков). В топ-10 вошли также повар, курьер, менеджер по подбору персонала, администратор, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами и менеджер по продажам.

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в Иркутской области за 2021 год:

Название профессии

Кол-во вакансий

Доля от общего по региону

1.

Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.)

8,0 тыс.

7,6%

2.

Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.)

7,1 тыс.

6,8%

3.

Кладовщик (вкл. -грузчик, -комплектовщик)

3,7 тыс.

3,6%

4.

Менеджер по продажам

3,6 тыс.

3,4%

5.

Бухгалтер

2,9 тыс.

2,8%

6.

Администратор (не офиса)

2,6 тыс.

2,6%

7.

Повар (все уровни)

1,9 тыс.

1,8%

8.

Менеджер по работе с клиентами

1,6 тыс.

1,6%

9.

Менеджер по подбору персонала

1,0 тыс.

1,0%

10.

Курьер (не водитель)

0,3 тыс.

0,3%

В тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.

Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в России за 2021 год:

Название профессии

Кол-во вакансий

Доля от общего по стране

1.        

Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.)

157,9 тыс. 

2,1%

2.        

Менеджер по продажам

147,3 тыс. 

2,0%

3.        

Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.)

145,7 тыс. 

2,0%

4.        

Бухгалтер

87,2 тыс.   

1,2%

5.        

Менеджер по работе с клиентами

80,5 тыс.

1,1%

6.        

Кладовщик (вкл. -комплектовщик)

74,9 тыс.

1,0%

7.        

Повар (все уровни)

53,8 тыс.

0,7%

8.        

Администратор (не офиса)

47,9 тыс.

0,6%

9.        

Торговый представитель

44,5 тыс.

0,6%

10.    

Разнорабочий, рабочий

40,4 тыс. 

0,5%

11.    

Полицейский

35,7 тыс.

0,5%

12.    

Грузчик

34,1 тыс.

0,5%

13.    

Медицинская сестра

33,7 тыс.

0,5%

14.    

Офис-менеджер, администратор офиса

27,4 тыс.

0,4%

15.    

Инженер ПТО

26,4 тыс.

0,4%

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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