Названа самая востребованная профессия Иркутской области в 2021 году

Эксперты hh.ru составили рейтинг самых востребованных профессий на рынке труда Иркутской области и России по итогам 2021 года.
По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в Иркутской области вошли водитель (8 тысяч уникальных вакансий), продавец и кладовщик (с учетом вакансий для грузчиков и комплектовщиков). В топ-10 вошли также повар, курьер, менеджер по подбору персонала, администратор, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами и менеджер по продажам.
Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в Иркутской области за 2021 год:
|
№
|
Название профессии
|
Кол-во вакансий
|
Доля от общего по региону
|
1.
|
Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.)
|
8,0 тыс.
|
7,6%
|
2.
|
Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.)
|
7,1 тыс.
|
6,8%
|
3.
|
Кладовщик (вкл. -грузчик, -комплектовщик)
|
3,7 тыс.
|
3,6%
|
4.
|
Менеджер по продажам
|
3,6 тыс.
|
3,4%
|
5.
|
Бухгалтер
|
2,9 тыс.
|
2,8%
|
6.
|
Администратор (не офиса)
|
2,6 тыс.
|
2,6%
|
7.
|
Повар (все уровни)
|
1,9 тыс.
|
1,8%
|
8.
|
Менеджер по работе с клиентами
|
1,6 тыс.
|
1,6%
|
9.
|
Менеджер по подбору персонала
|
1,0 тыс.
|
1,0%
|
10.
|
Курьер (не водитель)
|
0,3 тыс.
|
0,3%
В тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в России вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.
Рэнкинг профессий по числу открытых вакансий в России за 2021 год:
|
№
|
Название профессии
|
Кол-во вакансий
|
Доля от общего по стране
|
1.
|
Водитель (вкл. -экспедитор, такси и т.п.)
|
157,9 тыс.
|
2,1%
|
2.
|
Менеджер по продажам
|
147,3 тыс.
|
2,0%
|
3.
|
Продавец (вкл. -консультант, -кассир, и т.п.)
|
145,7 тыс.
|
2,0%
|
4.
|
Бухгалтер
|
87,2 тыс.
|
1,2%
|
5.
|
Менеджер по работе с клиентами
|
80,5 тыс.
|
1,1%
|
6.
|
Кладовщик (вкл. -комплектовщик)
|
74,9 тыс.
|
1,0%
|
7.
|
Повар (все уровни)
|
53,8 тыс.
|
0,7%
|
8.
|
Администратор (не офиса)
|
47,9 тыс.
|
0,6%
|
9.
|
Торговый представитель
|
44,5 тыс.
|
0,6%
|
10.
|
Разнорабочий, рабочий
|
40,4 тыс.
|
0,5%
|
11.
|
Полицейский
|
35,7 тыс.
|
0,5%
|
12.
|
Грузчик
|
34,1 тыс.
|
0,5%
|
13.
|
Медицинская сестра
|
33,7 тыс.
|
0,5%
|
14.
|
Офис-менеджер, администратор офиса
|
27,4 тыс.
|
0,4%
|
15.
|
Инженер ПТО
|
26,4 тыс.
|
0,4%