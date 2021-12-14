Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 14% жителей Иркутска

В ковид выросло число жителей Иркутска, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений, рассказали SIA.RU в пресс-службе сервиса SuperJob.

Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 62% иркутян: 55% ведут примерный учет личных финансов, а 7% – строгий. Совсем без финансового учета обходятся 38% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 68%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, – уже 76%. Примерный учет финансов особенно характерен для женщин (55%), а строгий – для мужчин (15%).

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 жителей Иркутска: на срок менее полугода – 32%, на полгода-год – 18%, на более длительный период – 12%. Каждый третий (38%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (46% против 32% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (12 и 7% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования – среди жителей Иркутска с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (20%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (37%).

У 43% иркутян полностью отсутствуют какие-либо сбережения. В случае потери дохода 14% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 12% – от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 17%, от полугода до года – 8%. Еще у 6% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.

Нет сбережений чаще всего у жителей Иркутска с доходами менее 50 тыс. руб. (55%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (11%).