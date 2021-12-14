ИНК запустила робота для интеллектуального анализа данных на Ярактинском месторождении

ООО «Иркутская нефтяная компания» запустила робота-обходчика на установке подготовки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского месторождения, рассказали SIA.RU в компании.

Автоматизированная система «Трал Патруль 5.2» обеспечит онлайн- контроль работы оборудования и обнаружения утечек углеводородного сырья благодаря видеонаблюдению, тепловизионному контролю и оптическому газоанализатору. Робот-обходчик адаптирован к работе в сложных климатических условиях.

На платформу был смонтирован газоанализатор, данные с которого были загружены в автоматизированную систему управления технологическим процессом с уведомлением оператора установки о превышении порогов опасных концентраций газов. В планах – применение тепловизора и доработка системы видеонаблюдения.

– Применение робота-обходчика для осмотра оборудования раз в два часа позволит оптимизировать работу сотрудников на объектах газопереработки и подготовки нефти, перераспределить ресурсы на проведение работ по плановому ремонту и обслуживанию, высвободит время на разработку и реализацию мероприятий, обеспечивающих безопасную и эффективною работу оборудования, – отметил управляющий директор по производству-главный инженер, член Правления Руслан Салихов.