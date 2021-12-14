Альфа-Банк профинансирует сделку по объединению «КЛЮЧАВТО» и «РОЛЬФ»

Альфа-Банк выступил эксклюзивным финансовым консультантом ГК КЛЮЧАВТО по приобретению 100% акций АО «РОЛЬФ». Банк также заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании. Сегодня сторонами подписана юридически обязывающая документация. Закрытие сделки ожидается в 1 квартале 2022 года.

АО «РОЛЬФ» и ее дочерние общества будут консолидированы в рамках объединенной компании ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО». При этом действующие контракты с автопроизводителями будут сохранены, АО «РОЛЬФ» полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами.

Сделка будет профинансирована собственными средствами компании и долгосрочным кредитом Альфа-Банка.

Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом.

Объединенная компания ожидает существенных синергетических эффектов от сделки, в том числе роста объемов продаж благодаря расширению портфеля брендов, оптимизации дистрибуции и логистики, увеличения операционной эффективности и опережающего роста в самых привлекательных сегментах рынка, включая продажу автомобилей с пробегом. Стратегия дальнейшего развития предполагает внедрение лучших практик корпоративного управления и проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки.

Виктор Сергеев, генеральный директор ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО», отметил: «За свою более чем 20-летнюю историю КЛЮЧАВТО реализовал множество приобретений с последующей успешной интеграцией, но данная сделка – знаковая для всей российской отрасли. РОЛЬФ стоял у истоков российского рынка и является эталоном индустрии, который построил партнерские отношения с большинством международных брендов автомобилей и внедрил лучшие управленческие и клиентские практики в России. При создании и развитии КЛЮЧАВТО мы во многом опирались на опыт коллег, обладаем схожей корпоративной культурой и системой управления. Бизнесы обладают полной комплиментарностью и мы стремимся сохранить как бренд «РОЛЬФ» в Москве и Санкт-Петербурге, так и накопленный опыт и человеческий капитал РОЛЬФ на всех уровнях и уверены в успешном дальнейшем развитии объединенной компании».

Светлана Виноградова, генеральный директор АО «РОЛЬФ», отметила: «РОЛЬФ и КЛЮЧАВТО — два безусловных лидера российского дилерского бизнеса. В то время как РОЛЬФ формировал лицо авторетейла в Москве и Санкт-Петербурге, компания КЛЮЧАВТО стала провайдером цивилизованного автомобильного бизнеса в регионах России. У наших компаний близкая корпоративная культура, поэтому я уверена, что интеграция двух холдингов пройдет быстро и не потребует существенной перенастройки бизнес-процессов. Сделка не только позволит нашим компаниям консолидировать опыт и лучшие практики двух лидеров, но и станет катализатором для развития всей автомобильной отрасли России».

Андрей Чулак, заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка, прокомментировал: «Альфа-Банк высоко оценивает достижения, высочайшее качество бизнеса и менеджмента РОЛЬФ и КЛЮЧАВТО – лидеров российского рынка. Мы верим в потенциал объединенной компании, особенно с учетом управленческих и операционных ресурсов и поддержки акционеров ГК КЛЮЧАВТО, поэтому были рады стать частью поворотного этапа развития обеих компаний. Экспертиза Альфа-Банка в секторе и значительный опыт в реализации масштабных M&A сделок позволили нам оперативно принять решение о кредитовании. Роль банка в сделке в качестве инвестиционного консультанта и финансирующего банка подтверждает наши лидирующие позиции в России по оказанию всего спектра инвестиционно-банковских услуг».