Новикомбанк провел урок финансовой грамотности для сотрудников «ОКБ им. Микояна»

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продолжает обучение финансовой грамотности работников корпорации. Единичные встречи с сотрудниками предприятий переросли в информационную кампанию, в которой приняли участие несколько тысяч человек от Москвы до Комсомольска-на-Амуре. На этот раз эксперт банка встретился с сотрудниками ОКБ им. Микояна, филиала «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).

В семинаре Новикомбанка приняли участие около 100 сотрудников предприятия. Куратор проекта «Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех» Александр Дошлыгин рассказал об основах финансовой грамотности: как обезопасить свои сбережения, получать лучшие условия кредитования, зарабатывать на вкладах и не прогореть на инвестициях.

Особое внимание было уделено структурированию личного бюджета благодаря использованию социально-платежной карты Госкорпорации Ростех – флагманского продукта в розничной линейке Новикомбанка. Держатели таких карт могут экономить на комиссии за оплату ЖКХ и госуслуг, подключать одновременно три кешбэк-сервиса, что позволяет не только оптимизировать расходы, но и зарабатывать на тратах.

«Новикомбанк расширяет географию просветительской работы. Для нас по-настоящему важно социальное и финансовое благополучие каждого клиента и его семьи, поэтому эксперты относятся с большим энтузиазмом к встречам с сотрудниками предприятий. Благодаря живому отклику семинары Новикомбанка по финансовой грамотности проводятся на некоторых предприятиях уже на регулярной основе», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Просветительская работа Новикомбанка, направленная на повышение финансовой грамотности, стартовала в июле текущего года со встречи с работниками Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина. Освещаемые вопросы, особенно касающиеся преимуществ использования социально-платежной карты, вызвали большой интерес со стороны аудитории. За несколько месяцев Новикомбанк провел уроки финансовой грамотности для десятков предприятий-партнеров по всей стране. По просьбе работников ПАО «Ил», ПАО «Туполев», АО «Компания «Сухой» на предприятиях прошли повторные встречи.

Все семинары Новикомбанка проходят со строгим соблюдением эпидемиологических федеральных и региональных мер. Социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты и антисептиков – неотъемлемая часть каждой лекции.