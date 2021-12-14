Изменения внесли в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Иркутской области

Документ подписан 13 декабря, рассказали SIA.RU в администрации области.

Изменения предусматривают, что земельный участок может быть предоставлен многодетной семье, которой ранее не предоставлялась социальная выплата.

В июне 2021 года Указом губернатора Иркутской области № 158-уг была установлена мера социальной поддержки многодетных семей в виде социальной выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков. Средства социальной выплаты можно использовать на покупку жилья или земельного участка; на строительство жилья; для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита; на погашение по кредитам, в том числе ипотечным, на приобретение жилого помещения, земельного участка, расположенных на территории Иркутской области.

Изменения в Закон № 146-ОЗ определяют, что в случае предоставления социальной выплаты многодетная семья снимается с учета в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. Также предусмотрено, что в случае возврата средств социальной выплаты в бюджет семья восстанавливается на земельном учете.