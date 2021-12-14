Число памятников истории и культуры в Иркутской области увеличилось на 20%

Сейчас их 5155 единиц, сообщили SIA.RU в администрации области.

– Наш регион – единственный в Российской Федерации, где увеличивается число объектов культурного наследия. В 2008 году их было 4312, сейчас – 5155. Из них 4421 это выявленные объекты и 734 объектов, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, – рассказал руководитель службы по охране культурного наследия региона Виталий Соколов.

В 2022 году планируется изучить 609 зданий и сооружений.

Блогер Илья Варламов отреагировал на такую статистику. По его словам, в Иркутске может произойти архитектурная катастрофа – город уже потерял более 70% памятников. «В Иркутске вместо 25% всего деревянного зодчества России может остаться одна-единственная туристическая улица», – прогнозирует Варламов.