Стоимость проезда на такси растет, а ездить все опаснее

В 2021 году автомобили такси вновь получают титул самого опасного транспортного средства на российских дорогах, сообщили SIA.RU в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

По данным МВД за январь-июль в РФ зарегистрировано 1,9 тысяч ДТП по вине таксистов. Обеспокоенность выражает и Дептранс Москвы, ведь за прошлый 2020 год в столице зафиксировано 1667 ДТП с участием такси, в которых насчитывается 2000 пострадавших и 60 погибших человек. Из-за столь высокой аварийности страховые компании, работающие в сфере ОСАГО, ежегодно терпят неоправданно большие убытки по данному сегменту.

Владельцы автомобилей такси игнорируют проблему, зато упорно требуют снизить «завышенные» тарифы на ОСАГО.

Стоимость их полисов выше, чем у других страхователей, как раз ввиду зашкаливающей аварийности. Регулятор Центробанк РФ знает о ситуации и называет действующие тарифы адекватными и сбалансированными. Депутат Госдумы VI созыва Александр Тарнавский считает необоснованными требования участников таксомоторного рынка об установке минимальных цен и сдерживании роста стоимости полисов в дальнейшем, ведь сами таксисты активно повышают стоимость проезда и пренебрегают безопасностью пассажиров.

«Пока таксисты пытаются саботировать индивидуализацию ОСАГО, якобы опасаясь снижения рентабельности из-за роста стоимости полисов, обычные граждане недоумевают, почему ещё в октябре цена поездки из пункта А в пункт Б условно равнялась 600-700 рублей, а в декабре вдруг подскочила до 2 000 рублей? Таксопарки и агрегаторы юлят, объясняя резкое повышение цен сочетанием увеличения спроса и нехватки водителей, хотя дороги буквально заполонены такси и время ожидания автомобиля не больше 5-10 минут», – подчеркнул Александр Тарнавский, – «По факту, таксисты искусственно повышают тарифы на проезд, прикрываясь нелепыми оправданиями и совершенно не думая, будет ли новая цена подъемной для клиентов. Думают они лишь о своем благополучии, безапелляционно требуя низких цен на ОСАГО, пускай и за счёт других участников дорожного движения, ведь предпосылок для снижения уровня аварийности в данном секторе не наблюдается».