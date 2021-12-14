Ставки по вкладам на максимумах с мая 2019, но эксперты ожидают дальнейший рост

ЦБ опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок в первой декаде декабря увеличилось до 7,38% с 7,21% в третьей декаде ноября. 7,38% – это максимум с мая 2019 года.

Оценка ставок по вкладам проводится на основе анализа предложения десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Открытие, Райффайзенбанк, Тинькофф, МКБ, Совкомбанк.



Тренд на снижение процентных ставок по вкладам начался в I квартале 2019 г. на фоне снижения инфляции и сокращения ключевой ставки ЦБ. Минимальные исторические значения по процентным ставкам депозитов были достигнуты в начале октября — 4,33%, затем стартовал отскок.



Падение ставок по вкладам привело к тому, что инвесторы в поисках других возможностей для сбережения и приумножения капитала приходили на фондовый рынок. В 2020 г. брокерские счета открыли почти 5 млн человек. По итогам ноября 2021 г. общее число инвесторов физических лиц выросло на 937,6 тыс. человек, до 16,2 млн человек. Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,7 млн.



В марте 2021 г. Банк России, впервые с декабря 2018 г., поднял ключевую ставку на 0,25%.На заседании Банка России в октябре регулятор поднял ставку сразу на 0,75 п.п., до 7,5%, против ожиданий аналитиков на уровне 0,5 п.п. ЦБ отмечает, что инфляция складывается значительно выше прогноза. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции заявила, что ситуация вокруг инфляционных ожиданий «потенциально опасна». ЦБ РФ не исключает дальше нестандартных шагов по ставке, в том числе дальнейшего повышения ставки в декабре на 1 п.п.



Индекс потребительских цен растет, поэтому эксперты считают, что в этой ситуации значительно увеличиваются риски жесткого решения ЦБ РФ на заседании 17 декабря. Учитывая твердую позицию регулятора, а также отсутствие признаков замедления инфляции, можно ожидать роста доходностей по вкладам в ближайшие месяцы.