Новый дом культуры построят в Хомутово в следующем году

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после обсуждения с замминистра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут планов по реализации проектов комплексного развития сельских территорий.

По словам главы региона, в госпрограмму Иркутская область активно включилась с прошлого года, но уже есть первые результаты.

– В Заларинском районе капитально отремонтировали Солерудниковскую гимназию в рабочем поселке Тыреть. – подчеркнул губернатор. – Там были серьёзные проблемы с температурой в кабинетах. Стены утеплили, заменили кровлю, обновили водосточную систему. Завершен капремонт в детсаду «Светлячок» в посёлке Тагна. В селе Бажир возводим школу на 154 учащихся. Завершение работ запланировано на 2022 год. Тогда же приступим к реконструкции СОШ № 2 в посёлке Залари. Займёмся и спортивными объектами. В 2022 году в Заларях начнём строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 240 мест. Также в посёлке стартует капремонт спорткомплекса.



Глава региона также отметил, что в Куйтунском районе капитально ремонтируют 4 школы, учреждения культуры, социально-культурные центры в посёлках Уховский и Чеботариха, культурно-развлекательный центр в селе Каразей. Кроме того, в Боханском районе строится новое здание Верхне-Идинской школы.