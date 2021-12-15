В России зафиксировали рост продаж дорогих телефонов в 1,5 раза

Доля смарфонов дороже 50 тыс. руб. на российском рынке за первые 10 месяцев 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года выросла в 1,5 раза, до 12,9%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МТС. Представитель компании Алексей Меркутов уточнил, что доля премиальных аппаратов впервые превысила отметку в 10%.

Наибольший спрос среди смарфтонов от 50 тыс. руб., проданных с января по октябрь, приходится на продукцию Apple (83,2%). На втором месте телефоны Samsung, они занимают 16% сегмента, менее 1% составляют телефоны Huawei и Xiaomi. Всего за указанный период было продано 24 млн телефонов в данной ценовой категории.

– Смартфоны играют всё более важную роль в жизни и становятся незаменимыми. Это главный инструмент для общения, покупок, развлечений и других ежедневных процессов, – объясняет представитель «М.Видео-Эльдорадо» нежелание россиян экономить на гаджетах.