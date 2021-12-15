Путин предложил наказывать компании за выбросы

Президент России Владимир Путин предложил продумать санкции для компаний, нарушающих требования по объему выбросов и загрязняющих планету. В том числе глава государства назвал среди вариантов оборотные штрафы и ограничения выплаты дивидендов собственникам, сообщает ТАСС.

Путин отметил необходимость мер, которые будут мотивировать бизнес снижать объем выбросов в атмосферу. По словам президента, это могут быть не только административные штрафы для собственников компаний.

0 Не говорю, что сейчас надо принимать какие-то совсем драконовские меры, но есть же разные варианты, – подчеркнул Путин.

При этом ограничение в выплате дивидендов и оборотные штрафы президент назвал «достаточно жесткими вещами». Путин попросил правительство подумать над такими решениями и представить свои предложения.